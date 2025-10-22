美俄元首會晤或擱置　特朗普：不想浪費時間

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）的會晤的籌備據指已被擱置。特朗普10月22日會見記者時，被問及兩人會面的前景，他稱仍希望與普京會面，但不想浪費時間。但他暗示仍可能會有更多進展，「我們將在未來兩天內通知大家」。



圖為2025年10月21日，美國總統特朗普（Donald Trump）在美國白宮主持午餐會。（Reuters）

特朗普10月16日與普京通話後表示，雙方最快兩周內在匈牙利布達佩斯會面，並由美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）牽頭籌備。但有白宮高級官員向媒體稱，特朗普近期沒有與普京會面的計劃。

路透社引述美國官員和知情人士稱，俄羅斯上週末向美國提交了一份名為「非正式文件」的私人公報，重申了其長期以來對和平協議的條款。有美國官員稱，俄方重申要全面控制烏克蘭東部頓巴斯（Donbass）地區的，實際上拒絕了特朗普凍結俄烏當前戰線的提議。

2025年2月6日，美國務卿魯比奧（Marco Rubio，左）與多米尼加總統阿比納德爾（Luis Abinader，不在圖中）在多米尼加國家王宮舉行聯合新聞發布會。（Reuters）2025年2月12日，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在莫斯科會見蘇丹外交部長謝里夫（Ali Yousuf Al-Sharif ）後在記者會上發表講話。（Reuters）

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在21日的簡報中表示，俄美領導人此前並沒有確定會晤的具體日期，並否認了有媒體提出兩國總統會同機抵達布達佩斯的說法。佩斯科夫稱，會晤前需要開展複雜的籌備工作，對此，俄方保持務實態度。