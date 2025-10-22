日本「雞蛋荒」或捲土重來？北海道爆發禽流感近46萬隻蛋雞遭撲殺
撰文：劉耀洋
出版：更新：
日本北海道白老町一間養雞場爆發高致病性H5禽流感，是該國今季首宗禽流感疫情，當地政府自10月22日上午已開始撲殺養殖場內近46萬隻蛋雞。蛋雞是指專門用來生產雞蛋的雞。
日本放送協會（NHK）報道，涉事養雞場21日發現數隻雞死亡，經簡單檢測，確診為禽流感病毒陽性。北海道政府翌日召開緊急會議商討對策，有關部門其後宣布，進一步檢測顯示死亡雞隻感染H5型禽流感病毒。
北海道政府從22日上午8時開始撲殺該養雞場飼養的45.9萬隻蛋雞，相當於於北海道大約8%的蛋雞。另外，涉事養雞場附近的3間養殖場已被禁止將雞或雞蛋外運。
政府計劃在30日前完成處理所有善後工作，並在下月2日前對涉事養雞場進行消毒。
報道指，北海道從2022年開始，每年都會出現一些禽流感病例。千歲市一間養雞場去年春季爆發禽流感疫情，導致北海道20%以上的蛋雞被撲殺，引發全國範圍內的雞蛋短缺、價格暴漲。
