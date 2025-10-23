法國羅浮宮遇劫後重新開放　館長承認閉路電視有盲點釀失竊

法國羅浮宮（Musée du Louvre）上周日（10月19日）發生搶劫案，價值8,800萬歐羅（約7.9億港元）的8件藏品失竊。該博物館已於當地時間周三早上9時重新開放，但遭竊的「阿波羅長廊」（Galerie d’Apollon）仍然關閉。羅浮宮館長德卡爾（Laurence des Cars）同日下午表示，館外閉路電視沒有覆蓋到竊賊闖入的窗戶，釀成盜竊事件。



德卡爾出席法國參議院聽證會，就失竊事件接受質詢。她向參議院文化委員會承認，羅浮宮外部的閉路電視監控無法完全覆蓋其正面，尤其是4名竊賊破窗而入的位置。

▼部份遭竊羅浮宮珠寶

她表示，自己向文化部長達蒂（Rachida Dati）遞交了辭呈，但遭到拒絕：「我們沒有及早發現竊賊的到來，我發出的警告在上周日變成了可怕的現實。」

這位館長堅稱，自己曾經多次發出警告，強調羅浮宮需要改善安全狀況；法國審計院一份2019年至2024年的報告，也曾指出羅浮宮僅有四分之一的翼樓區域覆蓋了閉路電視。

2025年10月22日，法國羅浮宮博物館（Musée du Louvre）在被劫走8件珍寶後，重新對外開放。圖為羅浮宮館長德卡爾（Laurence des Cars）同日就案件接受法國參議院質詢。（Reuters）

路透社引述執法人員和藝術專家表示，儘管警方可常能抓到竊賊，但很難追回失竊的8件珍寶。因為這些藏品大多是珠寶、貴金屬，可以被拆解或熔化，以出售給黑市。

法國政府發言人表示，總統馬克龍（Emmanuel Macron）敦促多位部長，要求在羅浮宮重新接待遊客期間加強安全措施。