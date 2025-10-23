美國首次在太平洋攻擊疑似販毒船　赫格塞斯：擊斃販毒恐怖分子

美國首次於太平洋打擊疑似販毒船，造成二人死亡。防長赫格塞思（Pete Hegseth）在社交平台發文，指美軍於10月21日獲總統特朗普指示，在太平洋東部國際水域，擊沉一艘疑似販毒船。這是美國首次對在太平洋作業的船隻發動此類攻擊。



赫格塞斯在帖文中指出，被攻擊的這艘船隻由「被認定的恐怖組織」（Designated Terrorist Organization）運作，從事毒品販運。他形容，販毒集團正對美國邊境和民眾發動戰爭，強調美國不會提供庇護或寬恕。

美軍自9月以來，先後7次以緝毒為名，在加勒比海擊沉疑似販毒船，今次就是首次將行動擴大至太平洋地區。計及這次行動，美軍已造成至少34人死亡。

特朗普政府早前曾在致國會通知中表示，總統已認定美國正與販毒集團「交戰」。不過，有專家指出，即使是針對已確認的販毒者，草率處決仍屬非法。