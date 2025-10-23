SpaceX切斷緬甸詐騙園周邊2500部星鏈設備運作

緬甸國營傳媒日前引述軍政府消息指，軍方已打擊邊境地區附近的詐騙園，救出逾2000名工人，並查獲30套SpaceX的星鏈（Starlink）接收器及配件。美國太空探索技術公司SpaceX副總裁Lauren Dreyery於10月22日表示，公司已經在緬甸電騙園區周邊識別出超過2500部星鏈設備，並切斷它們的運作。



Dreyer在社交平台發文指，公司致力確保星鏈服務繼續成為一種向善的力量，並在全球範圍內維護信任，並表示公司會在發現違規行為時採取適當措施，包括與世界各地的執法機構合作。

Dreyer未有在帖文中說明是在何時切斷這些星鏈設備的運作，她本人還兼任星鏈業務營運主管一職。

早前有報道指，在泰國與緬甸邊境沿線營運的詐騙園區超過30個，來自世界各地的人被販運並被迫參與每年產生數百億美元收益的詐騙活動。