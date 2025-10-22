泰國副財長請辭　曾被指參與柬埔寨詐騙　其妻收300萬美元

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）就網上有人稱韓國總理指七名泰國政客有份參與柬埔寨詐騙活動作出回應，阿努廷稱已指示外交部就此事進行調查。面對外界的質疑，阿努廷已要求財政部副部長坦亞旺（Vorapak Tanyawong）就其涉嫌參與柬埔寨詐騙網絡的指控做出書面回應。坦亞旺10月22日下午宣布，為維護現屆政府的誠信，將辭去副財長的職務。他同時否認曾參與柬埔寨的詐騙活動。



網上有媒體指控泰國官員參與在柬埔寨的詐騙活動：

新加坡《海峽時報》10月21日報道，泰國總理阿努廷強調，在泰國和其他國家加大力度阻止網絡詐騙在東南亞蔓延之際，財政部副部長沃拉帕克尚未被任命為該國反詐騙委員會主席。

據報道，當被問及沃拉帕克是否將在反詐騙委員會中擔任任何職務時，阿努廷告訴記者：「根本沒有這樣的任命。」

阿努廷表示：「他的名字不在名單上，以前不在，以後也不會在。我是委員會的主席。金融事務由（財政部長）埃克尼蒂（Ekniti Nitithanprapas）負責，調查由司法部領導。」

報道指，泰國財政部長埃克尼蒂10月初曾告訴記者，沃拉帕克先生將領導一個專案小組，追蹤東南亞各地詐騙中心留下的資金軌跡。此後，外界將沃拉帕克先生的名字與反詐騙委員會聯繫在一起。

據報道，沃拉帕克強烈否認網上媒體「獵鯨」通訊對其作出的指控，報道引用新加坡的公司文件，指控沃拉帕克的妻子收受來自詐騙集團300萬美元（約2331萬港元）的加密貨幣報酬。