中企高管涉販運製造芬太尼原料罪成　遭美國法院判監25年

一名中國企業高管因販運用於製造芬太尼的化學品，在美國被判處25年監禁。



美國司法部星期五（9月19日）在官網發布聲明稱，今年2月，總部位於武漢的精奧生物科技公司（Amarvel Biotech）高管王慶洲（音譯，Qingzhou Wang）與市場經理陳依依（音譯，Yiyi Chen）在紐約被裁定非法進口芬太尼前體化學品及洗錢罪名成立。

聯邦地區法官加德皮（Paul Gardephe）周五判處王慶洲25年監禁。陳依依則已於8月22日被判處15年監禁。

美國緝毒署署長科爾（Terrance Cole）在聲明中說：「這些高管把一家中國化工企業變成了毒藥輸送管道，將數百公斤與芬太尼相關的前體化學品偽裝成日用品運入美國，並通過加密貨幣套現。」

據法媒報道，王慶洲和陳依依是美國司法部2023年6月起訴的八名中國公民及四家中企之中的兩名被告，罪名是向美國走私芬太尼前體化學品。這是美國首次起訴中企在美國境內販運此類化學品。

芬太尼是一種合成阿片類藥物，效力是海洛英的50倍，生產成本更低、更容易，已在美國取代海洛英和羥考酮等處方類阿片藥物，成為導致藥物過量死亡的主要原因。

2025年3月26日，美國加州，圖為一名癮君子在三藩市街頭吸食芬太尼。（Reuters）

這宗2023年6月的起訴曾引發北京方面抗議。中國外交部當時稱，美國此舉「完全非法，嚴重損害中國公民基本人權，嚴重損害中國企業利益。中方對此予以強烈譴責，已向美方提出嚴正交涉和強烈抗議」。

儘管墨西哥長期是美國境內芬太尼的主要來源地，但華盛頓正日益將注意力集中在中國供應商身上。

本文獲《聯合早報》授權轉載

