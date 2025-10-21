韓女「火焰槍殺曱甴」燒大廈　中國籍女子救出嬰兒後不慎墮樓亡

韓國京畿道烏山市一名20多歲女子為了燒蟑螂，竟用打火機搭配止痛噴霧罐當成火焰槍，沒想到火勢失控，引發大樓大火，造成一名30多歲中國籍女子為了救出生僅2個月的嬰兒，逃生不及墮樓身亡。



綜合外媒報道，這起事件發生在20日凌晨5時35分，地點位於烏山市一棟5層樓商住混合大樓。當時，住在2樓的女子看到屋內有蟑螂，模仿YouTube上的影片教學，用噴霧型止痛劑與打火機組成簡易「火焰噴射器」試圖燒死蟑螂，但火焰卻意外引燃牀鋪與牀邊垃圾，火勢迅速蔓延整棟建築。

韓女噴霧罐加打火機滅蟑螂釀火災，事故中一30多歲中國籍女子逃生不及喪生（YouTube@@sbsnews8）

消防人員獲報趕抵現場緊急滅火，建築內32戶居民陸續撤離，但悲劇仍舊發生。

當時住在5樓的一對中國籍夫妻被濃煙困住，懷抱2個月大的嬰兒打開窗戶求救。鄰棟住戶聽見呼喊後，先成功接住嬰兒，丈夫也順利攀窗逃生，唯獨母親在試圖爬過時不慎墮樓，雖被送往醫院急救，仍因傷重不治。

警方研判，2人會選擇從窗戶逃生，是因為濃煙封鎖了樓梯間，導致他們無法從室內脱困，另有8名住戶因吸入濃煙輕重傷。

據了解，釀禍的年輕女子平時也曾用相同方式滅蟑。她向警方供稱，當時看到蟑螂覺得太噁心，一時衝動點火，發現火勢失控後先自行滅火未果，最後才報警。

目前警方已依「重大失火罪」及「過失致死罪」向法院申請拘捕令，將進一步調查火災責任與詳細經過。

