中國商務部：何立峰今訪馬來西亞　與美國代表舉行經貿磋商

中國商務部周四（11月23日）表示，經中美雙方商定，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰24日至27日率團赴馬來西亞與美方舉行經貿磋商。



中國商務部稱，雙方將按照今年以來兩國元首歷次通話重要共識，就中美經貿關係中的重要問題進行磋商。

2025年7月28日，中美貿易談判在瑞典斯德哥爾摩舉行，中國國務院副總理何立峰在會前向媒體揮手致意。（Reuters）

美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）周三表示，他與財政部長貝森特（Scott Bessent）先後前往馬來西亞，將與中國官員舉行會談，討論北京近期實施的稀土出口管制措施，並確保美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和中國國家主席習近平下週在韓國亞太經合組織（APEC）峰會期間會晤。

中國商務部同日公布，商務部副部長盛秋平會見16日沃爾瑪全球公司事務副總裁巴特利特（Dan Bartlett），雙方就當前中美經貿關係背景下美資零售企業在華發展等議題進行交流。