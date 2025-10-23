法國遭風暴吹襲多地受災 10萬戶停電列車停駛 19省維持橙色信號
撰文：官祿倡
出版：更新：
風暴本傑明（Benjamin）在10月23日吹襲法國多地，法國氣象局當日繼續維持日前在19個省份發布的橙色預警信號，預警發生強風、暴雨、洪水和巨浪等極端情況，另有約10萬戶家庭停電，西部與北部的列車服務受影響部份停駛。
法國《巴黎人報》報道，法國氣象局指出，周四清晨6時30分在巴黎西北部的濱海塞納省（Seine-Maritime）錄得最大每小時中心風速達161公里的強風。
此外，法國配電公司表示，自周三晚上以來，電力傳輸網絡一直受強風影響，至周四早上8時30分，已有超過10萬戶家庭斷電，包括新亞奎丹（Nouvelle-Aquitaine）的4.5萬戶，勃艮第-法蘭琪-康堤（Bourgogne-Franche-Comté）1.5萬戶，奧弗涅-隆-阿爾卑斯（Auvergne-Rhône-Alpes）的1.5萬戶，超過1000名工作人員已派往現場搶修。
法國鐵路公司（SNCF）則宣布，北部、西部和西南部的高速列車(TGV)停駛，其中荷榭勒（La Rochelle）和巴黎之間的所有高速列車都已取消。法國交通部長塔巴羅（Philippe Tabarot）強調西部、北部、中部和東南部的火車交通嚴重中斷。
風神打風｜菲律賓遭強風吹襲44個地區預警 呂宋島疏散2萬居民颱風樺加沙｜菲律賓增至3死6失蹤：載13人漁船翻沉 老翁失足墮河颱風琵琶｜日本靜岡縣疑現龍捲風至少24人傷 逾1.5萬戶停電日本關東破紀錄豪雨 多區水浸 列車變瀑布 東京1人遭貨櫃壓死