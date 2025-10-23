法國遭風暴吹襲多地受災　10萬戶停電列車停駛　19省維持橙色信號

風暴本傑明（Benjamin）在10月23日吹襲法國多地，法國氣象局當日繼續維持日前在19個省份發布的橙色預警信號，預警發生強風、暴雨、洪水和巨浪等極端情況，另有約10萬戶家庭停電，西部與北部的列車服務受影響部份停駛。



法國《巴黎人報》報道，法國氣象局指出，周四清晨6時30分在巴黎西北部的濱海塞納省（Seine-Maritime）錄得最大每小時中心風速達161公里的強風。

此外，法國配電公司表示，自周三晚上以來，電力傳輸網絡一直受強風影響，至周四早上8時30分，已有超過10萬戶家庭斷電，包括新亞奎丹（Nouvelle-Aquitaine）的4.5萬戶，勃艮第-法蘭琪-康堤（Bourgogne-Franche-Comté）1.5萬戶，奧弗涅-隆-阿爾卑斯（Auvergne-Rhône-Alpes）的1.5萬戶，超過1000名工作人員已派往現場搶修。

法國鐵路公司（SNCF）則宣布，北部、西部和西南部的高速列車(TGV)停駛，其中荷榭勒（La Rochelle）和巴黎之間的所有高速列車都已取消。法國交通部長塔巴羅（Philippe Tabarot）強調西部、北部、中部和東南部的火車交通嚴重中斷。