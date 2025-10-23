緬甸清剿KK園區　泰官員稱逾600人過境　不少主腦據指逃至芭堤雅

緬甸軍方近日宣佈清剿電騙中心「KK園區」，當地即出現大量詐騙公司人員出逃，法媒引述泰國官員報道，有超過600人逃離園區，越過邊境進入泰國。



泰國西部邊界省分達府（Tak Province）副省長沙瓦尼（Sawanit Suriyakul Na Ayutthaya）23日表示，截至23日上午已有677人逃離KK園區後穿越莫衣河（Moei River）到泰國。

同日早些時候，法媒記者看到當地通往泰國的邊境口岸外，許多人提着大行李箱和背包。一位司機表示，估計夜間有700人偷渡至泰國。

一名來自在柬埔寨和緬甸等地營救被困受害者的GASO（全球反詐騙組織）義工對《香港01》表示，許多詐騙公司即便撤離，也只是搬去新的園區：「撤離後那些老闆會自己聯繫其他物業問哪裏有空位容納他們，就等於只是搬家而已。」

有消息人士指，許多詐騙公司主腦為避風頭已經逃至泰國芭堤雅。KK園區內仍有許多緬甸軍兵在場看守，部分人員因擔心被捕而不敢出逃，仍被困在園區。

沙瓦尼表示，泰國執法部門和軍方「根據人道主義程序」為過境人士提供了援助。他指，當局將篩查過境者中人口販運的受害者，以及涉嫌非法過境需要起訴的人。

達府政府聲明指出，這些入境者中有「外國人」，未來預計會有更多人過境來到泰國。