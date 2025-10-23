特朗普稱與普京談判「毫無進展」　取消布達佩斯會晤並實施新制裁

美國總統特朗普（Donald Trump）周三（22日）在白宮會見北約秘書長呂特（Mark Rutte）時表示，與俄羅斯總統普京普京（Vladimir Putin）通話總是很順利，但事後就「毫無進展」，表示已經取消與他在布達佩斯會晤。同日，美國宣佈制裁俄羅斯兩大石油公司，並允許烏克蘭使用長程武器。



特朗普表示：「每次我和普京通話，都進行得很順利，但之後就毫無進展了。就是毫無進展。」他稱，現在即使與普京會面也無法達成雙方的目標，因此決定取消，但兩人未來可能會再會晤。

美國財長貝森特（Scott Bessent）亦指責俄羅斯缺乏結束烏克蘭戰爭的決心，宣佈對俄羅斯石油公司（Rosneft）和盧克石油公司（Lukoil）實施制裁。

2025年8月15日，美國阿拉斯加州安克雷奇，總統特朗普（Donald Trump，右）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）在埃爾門多夫-理查森聯合基地（Joint Base Elmendorf-Richardson）會面，就結束烏克蘭戰爭進行談判。

同日，《華爾街日報》報稱，美國政府放寬對烏克蘭使用部分西方提供的遠程導彈的限制，使基輔能夠在俄羅斯境內開展襲擊並向克里姆林宮施壓。烏克蘭軍方當日報告稱，已使用英國提供的「風暴之影」巡航導彈，成功襲擊俄羅斯布良斯克（Bryansk）一座生產炸藥與火箭燃料的工廠，突破俄防空系統。

報道發出後特朗普後在社交平台否認該說法，稱有關報道是「假新聞」，美國與這些導彈無關。