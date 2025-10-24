幣安創辦人趙長鵬獲特朗普特赦 承諾助美國成為加密貨幣之都
撰文：蕭通
出版：更新：
美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）10月23日發聲明表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）行使憲法所賦予權力，已特赦全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）的創辦人趙長鵬，又形容趙長鵬是因前總統拜登（Joe Biden）對加密貨幣發動戰爭而被起訴。趙長鵬隨後在社交平台發文感謝特朗普，並承諾幫助美國成為「加密貨幣之都」。
《華爾街日報》報道，特朗普已於22日簽署特赦令，且近期曾向幕僚表示，他認同外界關於「趙長鵬與其他業者遭政治迫害」的觀點，並認為拜登政府的執法行動過於激進。
趙長鵬在社交平台X（舊稱Twitter）表示：「非常感謝今天的赦免，也感謝特朗普總統堅持美國對公平、創新和正義的承諾。我們將竭盡全力，幫助美國成為加密貨幣之都，並在全球範圍內推進Web3的發展。該計劃仍在籌備中，即將發布更多文章。」
現年47歲的趙長鵬2023年被拜登政府指控違反美國反洗錢法，他認罪後被判處4個月徒刑，辭去幣安CEO職務，並以個人名義支付5,000萬美元罰款，幣安則以43億美元與美國司法部和解；趙長鵬已在2024年9月底刑滿出獄。
白宮聲明指出，趙長鵬未被指控欺詐，也沒有可識別的受害者，但拜登政府仍對趙進行追捕，現在拜登政府對加密貨幣的戰爭已經結束。
趙長鵬獲特赦的消息傳出後，Binance交易所發行的平台幣─幣安幣（Binance Coin，BNB）瞬間大漲，漲幅一度逾7%。
中美關稅戰｜虛幣大瀉 幣安﹕已就3加密資產脫錨賠2.83億美元特朗普變白宮暴發戶：6個月賺錢多過60年？｜Jack Talk・去片美國SEC撤銷對幣安及創辦人趙長鵬訴訟 未來不可再提相同起訴Abraham Newman談美國・二｜攪動華為、歐盟、台積電的同一雙手美媒：幣安尋求華府放鬆監管 擬與特朗普家族達成商業交易