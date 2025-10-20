特朗普：哥倫比亞總統是非法毒品頭目 停止援助該國
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月19日批評，哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）是「非法毒品頭目」，並表示將停止向這個南美國家提供資助。哥倫比亞外交部譴責特朗普的言論，指其說法具冒犯性，損害了哥倫比亞總統的尊嚴，直接威脅該國主權。
特朗普盟友、共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）同日與特朗普商討後稱，特朗普或於這兩天公布對哥倫比亞徵收重大關稅。
特朗普在社交平台稱，佩特羅是「評價低、非常不受歡迎」的領導人，也是一名非法毒品頭目，在國內鼓勵大規模生產毒品，目的是將毒品銷往美國，造成死亡、破壞和混亂。他表示，美國向哥倫比亞提供資金和補貼是被詐欺，即日起將不再發放。不過，他未詳述補助內容。
佩特羅回應稱。 哥倫比亞從未對美國粗魯無禮，但特朗普對哥倫比亞卻粗魯無知。他強調自己不是毒販。心中沒有貪婪。他又稱，美國領導人遭到幕僚愚弄，建議對方好好了解哥倫比亞，弄清楚毒販在哪裡。
美防長：日前打擊哥國叛軍販毒船 3人死亡
佩特羅此前又批評，美國在加勒比海地區的軍事活動，已侵犯哥倫比亞的領海主權，並於9月造成一名哥倫比亞漁民死亡，是犯下了謀殺罪。
美國國防部（現已改名戰爭部）部長赫格塞思（Pete Hegseth）同日公布，美軍16日打擊一艘與哥倫比亞左翼叛軍組織有關的毒品船，造成3人死亡。
