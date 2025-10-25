美國近50名經濟學家促最高法院推翻特朗普關稅　包括伯南克及耶倫

包括前聯儲局主席伯南克（Ben Bernanke）及耶倫（Janet Yellen）在內，近50位美國經濟學家撰文，敦促最高法院推翻美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的大部分關稅政策，稱這些政策是基於對全球經濟的誤解。



彭博社10月24日（周五）報道，這些來自不同政治背景的經濟學家在聯署中寫道：「這其實只是大學的經濟學入門課，但決定影響深遠，」

經濟學家們表示，美國與其他國家之間的貿易逆差是意料之內，而非特朗普政府在緊急狀態法下徵收全面關稅時所形容的「異常且非同尋常」的威脅。此外，特朗普徵收的關稅無論如何也彌補不了貿易逆差。

2025年4月2日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮玫瑰園就「對等關稅」（reciprocal tariffs）問題發表講話。（Reuters）

他們又指：「對等關稅並不解決貿易逆差。相反，它們將對經濟造成數萬億美元的衝擊，這種衝擊將波及每個家庭和每個州。」

最高法院將於11月5日舉行的口頭辯論中，評估特朗普的關稅是否合法。

同時，多個團體正與法官們進行所謂的「法庭之友」簡報，表達他們的觀點。這些經濟學家的提交文件是周五截止日期前提交的幾份文件之一。其他提交文件的人士包括31名前聯邦法官、前軍方和國家安全官員以及美國商會。

特朗普政府在9月19日提交給最高法院的文件中表示，總統認爲這些關稅對於「糾正美國正在遭受的致命貿易逆差」是必要的。

特朗普政府強調：「對總統而言，這些案例代表一個嚴峻的選擇：有關稅，我們就是一個富裕國家；沒有關稅，我們就是一個窮困國家。」

挑戰特朗普觀點的經濟學家來自不同的背景和政治傾向，其中包括前國會預算主管Douglas Holtz-Eakin、前總統小布殊（George W. Bush）的經濟顧問委員會主席Greg Mankiw以及前總統奧巴馬（Barack Obama）時期的經濟顧問委員會主席Jason Furman。

2011年9月15日，美國華盛頓，時任聯儲局主席伯南克（Ben Bernanke，左）在聯儲局會議上發表講話。2024年7月9日，美國華盛頓，財政部長珍妮特耶倫（Janet Yellen，右）在國會舉行的眾議院金融服務委員會聽證會上作證。（Getty）

經濟學家們批評特朗普基於幾乎不可能平衡的貿易逆差向其他國家徵收關稅。他們引用了諾貝爾獎得主Robert Solow的話，Solow曾打趣說，他的理髮師總是與他存在貿易逆差，因為理髮師永遠不會從他那買任何東西。

經濟學家們又指：「美國擁有全球領先的科技產業，因此幾十年來一直在服務貿易中保持順差。相反，美國長期以來一直存在香蕉貿易逆差，因為美國的氣候不利於種植香蕉。」