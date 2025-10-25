英媒：安德魯王子或準備搬出王室莊園　傳查理斯三世施壓

英王查理斯三世（King Charles III）的胞弟安德魯王子（Prince Andrew）持續醜聞纏身，當地傳媒報道，安德魯王子傳與王室高層幕僚談判，或準備搬出一直只交象徵式租金的王室莊園（Royal Lodge）。



《衛報》10月24日報道，安德魯王子被揭發在2003年以100萬英鎊（約1034萬港元）租入位於溫莎大公園（Windsor Great Park）的王室莊園，並花費750萬英鎊裝修，惟他之後每年只會在要求下繳交象徵式租金後，英國國會公共賬目委員會證實去信皇家財產局（The Crown Estate）及財政部，就有關問題提出質詢。

王室莊園共有30個房間，而在安德魯王子與已故淫媒富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的關係，以及生前指控遭安德魯王子性侵的女子朱弗雷（Virginia Giuffre）回憶錄曝光後，英國王室就備受要求安德魯王子遷出的壓力。

圖為2025年10月21日，路透社無人機拍攝、位於溫莎大公園內的王室莊園一帶環境。（Reuters）

報道引述《每日電訊報》（The Telegraph）指，安德魯王子與皇家財產局有「鐵證如山」的租約至2078年，因此王室無法強行趕走對方；白金漢宮（Buckingham Palace）正向安德魯王子增加壓力，嘗試要求對方自行放棄租約，而由本週較早時消息傳出後，雙方傳每天就居住安排進行討論。

假如安德魯王子決定遷出，他將根據租約獲55.8萬英鎊賠償。目前未知他和同樣住在當地的前妻莎拉（Sarah Ferguson）是否同意有關做法；另外他去年被查理斯三世「關水喉」後，如何獲取收入繳交租金。

2024年3月31日，英國溫莎，圖為安德魯王子出席復活節儀式後離開。（Getty Images）

白金漢宮拒絕回應報道，首相府則在23日表明，王室希望國會專注於重要議題，因此不會在下議院就有關問題設答問時段。