李強訪新加坡　倡攜手維護多邊主義　黃循財舉行歡迎儀式

中國國務院總理李強10月25日抵達新加坡，展開對該國的首次正式訪問行程，新加坡總理黃循財（Lawrence Wong）舉行歡迎儀式。



李強25日下午乘坐專機抵達新加坡樟宜機場後，新加坡陪同部長、數碼發展與新聞部部長楊莉明和中國駐新加坡大使曹忠明在機場迎接。

歡迎儀式隨後在新加坡國會大廈舉行，《聯合早報》報道，軍樂團先後奏響兩國國歌，李強在黃循財陪同下檢閱儀仗隊。

2025年9月26日，李強在聯合國大會上演講（Reuters）

據中國外交部指，李強表示中國與新加坡建交35年來，兩國關係保持良好發展勢頭，雙方政治互信持續深化，務實合作成果豐碩，人文交流日益密切，成為互學互鑑、互利共贏的典範。

李強指，近些年在中國國家主席習近平同新方領導人的戰略引領下，中新關係進一步向前發展，建立全方位高質量、前瞻性的夥伴關係，各領域合作不斷走深走實，為兩國人民帶來更多福祉，也為地區和平與發展作出積極貢獻。

倡攜手維護多邊主義

他稱中方願同新方一道，加強發展戰略對接，全面拓展互利合作，在現代化道路上繼續攜手同行，為維護真正的多邊主義、促進地區共同發展貢獻更大力量。

李強10月25日至26日訪問新加坡，另外他也東盟輪值主席國馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）邀請，10月27日至28日出席在馬來西亞吉隆坡舉行的第28次中國—東盟領導人會議、第28次東盟與中日韓領導人會議、第20屆東亞峰會和第五次《區域全面經濟夥伴關係協定》領導人會議。