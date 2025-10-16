新加坡擬對詐騙犯祭鞭刑　「3下即皮開肉綻」　最重罰24鞭

新加坡10月14日擬議對刑法進行修法應對電騙，根據新加坡刑法修正草案，日後但凡涉及詐騙或與詐騙相關罪行者，若被裁罪成，可能面臨嚴重鞭刑處罰，最嚴重或將被罰24下鞭刑。



綜合外媒報道，新加坡目前對被裁詐騙罪名成者可被判處最高10年監禁和罰款，但不會被處鞭刑。這項擬議草案最早於今年3月內政部預算辯論期間提出，當中指出詐騙主謀、詐騙集團成員或負責招募他人的共犯，將面臨強制鞭刑6至24下的刑罰。

而替詐騙集團洗錢，或向涉案疑犯提供身份證資料與手機SIM卡等涉案人員，最高可罰12下鞭刑；如果涉案人員未採取「合理措施」防止自身個資被用於詐騙，也可能面臨同樣處罰。

新加坡法律規定，被罰鞭刑的成年男性（18至50歲）的上限為24鞭。行刑官會在行刑時用一根1.2公尺長、1.27釐米粗的藤鞭抽打犯人的臀部。

一份新加坡律師公會的報告曾經指出，「犯人在被罰三鞭後，臀部就會皮開肉綻，多數犯人在受到最初的三鞭時會奮力掙扎，然後逐漸變得虛弱無力。」

根據新加坡警方統計，在今年上半年，該國因各類詐騙損失金額超過4.5億新加坡元（約27億港元），較去年同期減少12.6%。新加坡內政部表示，打擊詐騙仍然是國家首要任務，案件數量和損失金額仍然令人擔憂。