德國央行行長談中歐貿易爭端　稱必要時歐盟應「大膽」報復

德國央行行長內格爾（Joachim Nagel）10月24日談及中國與歐盟之間的貿易爭端，稱希望雙方能達成共識或協議，但如果歐盟最終要採取報復手段，就應該表現堅強作出大膽決定（Bold decision）。



彭博社報道，內格爾24日在柏林的一場會議上表示：「（中歐）最好是找到一種協議，一種共同的理解，來管控整個情況。」

中國-歐盟・中歐關係：2016年7月12日在中國北京人民大會堂舉行的中歐峰會期間，歐盟旗幟和中國國旗並非排展示。（Reuters）

內格爾指出 ，歐盟應否實施報復措施是政治問題 ，應由有關方共同決定採取報復措施是否是正確，但他強調，如果歐盟要採取報復措施，就必須堅強地大膽作出決定。

報道指，歐盟對中國最近的貿易限制措施感擔憂，歐方此前已受中國「產能過剩」的衝擊，中方近期也宣布了嚴格的稀土出口管制措施，或危及歐洲的稀土產業。

2025年7月18日，南非德班（Durban），德國央行行長內格爾（Joachim Nagel）在二十國集團財政部長和央行行長會議結束後出席記者會。（Getty）

納格爾在會議上補充指：「我希望（中歐雙方）仍有迴旋餘地，也許能夠找到合作精神來應對與中國的局勢。解決問題仍有時間，我們拭目以待。」