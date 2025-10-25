特朗普赴馬來西亞　中途將降落卡塔爾加油　機上晤埃米爾及首相

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）展開亞洲之旅，10月24日晚上從美國華盛頓出發赴馬來西亞，預計於當地時間26日早上抵達。白宮表示，特朗普搭乘空軍一號飛往馬來西亞途中，飛機將降落卡塔爾加油。



路透社報道，白宮官員稱，特朗普屆時將在機上會晤卡塔爾埃米爾塔米姆·本·哈馬德·阿勒薩尼（Tamim Bin Hamad Al-Thani）及首相穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）。

該官員稱，美國務卿魯比奧（Marco Rubio）也會參與會晤。

2025年10月24日，美國總統特朗普在空軍一號接受傳媒採訪（REUTERS）

馬來西亞10月26日至28日在吉隆坡舉行東盟系列峰會，包括特朗普在內的多國元首將出席。

特朗普結束訪晤馬來西亞後，將再分別訪問日本與韓國，並預計在回國前與中國國家主席習近平會晤。