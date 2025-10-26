英國工黨選出副黨魁　原下議院領袖Lucy Powell當選

英國工黨副黨魁競選結果出爐，原議會下院領袖布樂詩（Lucy Powell）當選。布樂詩贏得支持突顯了在民調支持率慘淡的情況下，工黨內部對執政黨方向的不滿。



新華社報道，原工黨副黨魁韋雅蘭（Angela Rayner）上個月因購房時偷稅漏稅醜聞辭職，觸發副黨魁選舉機制。工黨星期六（10月25日）發布的投票結果顯示，布樂詩力壓對手教育部長方佩芝（Bridget Phillipson），以54％對46％的選票當選副黨魁。投票率只有17%。

2024年9月22日，英國工黨年會在利物浦舉行，英國下議院領袖布樂詩（Lucy Powell）站在鏡頭前。（Reuters）

布樂詩在勝選演講中說，工黨領導層需要改變黨的文化，重新與黨員和議員接觸，並放棄「命令與控制」的模式。她呼籲首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施紀賢）停止爭取受右翼移民政策誘惑的選民，轉而專注於鞏固左翼支持。

布樂詩說：「我們不會通過試圖超越改革黨來贏得勝利，而是通過建立廣泛的進步共識。」路透社引述她說，工黨需要專注於它在減少不平等方面的傳統價值觀。

星期五（24日），工黨在威爾斯議會選舉中失去一個席位，輸給了左翼威爾斯黨（Plaid Cymru），並被前脫歐倡議支持者法拉奇（Nigel Farage）領導的、致力於減少移民的英國改革黨（Reform UK）擠到了第三位。

2025年9月5日，英國伯明罕，改革黨黨魁法拉奇（Nigel Farage）在國家展覽中心舉行的全國黨代表大會上發表講話。（Reuters）

2024年7月工黨贏得大選後，布樂詩出任樞密院部長兼議會下院領袖，今年9月內閣改組後卸任這個職務。她暗示，自己可能因為向施紀賢透露諸如削減福利計劃之類的舉措，不受工黨歡迎而解職。

與韋雅蘭不同，布樂詩將不會擔任副首相，因為在韋雅蘭辭職後，施紀賢任命司法部長林德偉（David Lammy）擔任副首相。

