英國誤釋放性侵罪難民犯　警展開全國搜捕　案件7月掀反移民示威

英國監獄10月24日誤釋一名曾申請庇護難民身份的性罪犯，警方翌日稱犯人似乎正逃往倫敦，目前已展開全國搜捕。犯人7月抵達英國數天後涉嫌性侵一名14歲少女，這一事件成為英國夏季反移民示威的導火線。他後來於9月被判罪成入獄1年，並受到為期5年的性傷害預防令約束。



英國《衛報》報道，涉事埃塞俄比裔犯人Hadush Gerberslasie Kebatu原本將被送往移民拘留中心準備驅逐出境，但最終卻被監獄方面錯誤釋放。儘管他還未服滿刑，但在最新的法律制度下，這類外國罪犯可在服較短刑期的情況下被驅逐出境。

英國監獄10月24日誤釋了一名曾申請庇護難民身份的性罪犯，警方翌日稱犯人似乎正逃往倫敦，目前已展開全國搜捕。圖為涉事犯人Hadush Gerberslasie Kebatu（埃塞克斯郡警方）

英國監獄管理局（Prison Service）消息人士稱，事件是人為失誤導致，涉事獄警已被停職，並須接受緊急調查。

警方證實，犯人25日下午12時41分被目擊出現在位於埃塞克斯郡（Essex）的切姆斯福德火車站，他登上前往倫敦的列車。警方強調，他們已啟動搜捕行動，並與各機構密切合作。

Hadush Gerberslasie Kebatu數月前犯案後即時被捕，事件隨即引發數千人在犯人此前下榻、收留庇護的酒店外示威。示威其後蔓延開去，各地收留尋求庇護者的酒店外陸續出現反移民示威，部份更演變成騷亂。

2025年7月27日，英國埃平，尋求庇護者Hadush Gerberslasie Kebatu犯下性侵後，示威者聚集他此前下榻的酒店外示威。（Getty）

對移民問題持強硬立場、英國改革黨領袖法拉奇（Nigel Farage）稍早前表示：「（涉事犯人）現在正在埃塞克斯郡街頭遊蕩，英國已經崩潰了。」