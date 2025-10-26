特朗普將對加拿大提高10%關稅　不滿加方未撤下反關稅廣告

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月25日在社交平台宣布，將把針對加拿大的進口關稅提高10%，高於「他們現在支付的水平」。特朗普批評加方昨晚仍未停播一則反關稅廣告，其引用了美國已故前總統列根（Ronald Reagan）的講話。



特朗普在Truth Social上寫道：「加拿大被當場抓到，就列根關於關稅的講話發布欺詐性廣告......他們的廣告本應被立即撤下，但他們卻讓其在昨晚的世界大賽期間播出。」

此前，加拿大安大略省發布一則廣告影片，引用列根1987年的發言，指關稅會導致貿易戰和經濟災難。

安大略省長福特（Doug Ford）表示，在與加拿大首相卡尼（Mark Carney）會談後，將於下周一起停放該廣告；但在周五和周六，多倫多舉行的美國職業棒球大聯盟（MLB）世界大賽的前兩次比賽中，廣告仍將繼續播放。

特朗普指責該舉動，稱其唯一目的是希望美國最高法院能夠就關稅「解救」加拿大。他強調列根生前出於國家安全和經濟目的，支持關稅政策。