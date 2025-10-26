愛爾蘭總統選舉結果出爐　左翼獨立候選人康諾利勝出

愛爾蘭總統選舉結果10月25日出爐，左翼獨立候選人康諾利（Catherine Connolly）獲得超過63%的選票當選，遠超執政聯盟成員、中間偏右統一黨候選人漢弗萊斯（Heather Humphreys）的29.5%。



68歲的康諾利將接替84歲的希金斯（Michael Higgins），成為第10任總統。由於愛爾蘭憲法設立國會政府體系，該國總統基本上是一個象徵性職位。

康諾利在都柏林發表講話：「對於那些沒有投票給我的人、以及棄票的人，我想告訴你們，我將是一位包容的總統，願意傾聽所有人的聲音。」

2025年10月25日，愛爾蘭總統選舉結果公布當天，候任總統康諾利（Catherine Connolly）站在都柏林城堡的台階上做出回應。（Reuters）

投票率高於預期 棄票比例創新高

法媒報道，今次選舉的投票率約46%，高於2018年上次總統選舉；但有創紀錄的13%選民棄票。部分原因是保守派候選人Maria Steen未能獲得足夠國會議員提名，而被迫退選。

據悉，部分選票上寫有「沒有民主」字樣或反移民標語，反映出社會緊張氣氛。

2025年10月25日，愛爾蘭都柏林，圖為總統選舉計票中心的廢票。（Reuters）

分析：康諾利觀點激進 或與政府產生摩擦

康諾利曾任愛爾蘭眾議院副議長，長期批評歐盟與美國政策，主張社會公義與住房改革，並倡導推動愛爾蘭島統一，反對增加國防開支，主張維持愛爾蘭的中立傳統。

有分析指出，她在外交、國防與住房政策上的強硬立場，可能與現屆政府產生摩擦。《愛爾蘭時報》指出，她如何處理與政府的關係，將為愛爾蘭政治帶來新的不確定性，甚至潛在衝突。