格魯吉亞拘3名中國公民　涉用逾300萬圖買核原料偷運回國｜有片

格魯吉亞安全部門10月25日表示，已在首都第比利斯拘捕三名中國公民，因懷疑涉案人企圖非法以40萬美元（約310萬港元）在第比利斯購買兩公斤核原料「鈾」，再通過途徑俄羅斯以轉運至中國。



格魯吉亞傳媒國際新聞通訊社（interpressnews）引述國家安全局副局長Lasha Maghradze指出，案件由涉案三人中的一名非法滯留格魯吉亞的中國公民，帶領有意取得核原料的專家來到格魯吉亞，並在全國範圍內搜尋核原料，而案件在涉案團夥於中國的其他成員一同協調後犯下，國家安全局人員在疑犯進行交易的談判期間成功實施拘捕。

報道引述安全官員指，被拘留者將面臨最高可判囚10年監禁的指控。

2025年10月25日，格魯吉亞第比利斯，圖為格魯吉亞國安人員拘捕中國籍疑犯，他們涉嫌企圖非法購買核原料並偷運回國。（截圖自Youtube@GeorgianBroadcastes）

格魯吉亞是蘇聯在1991年解體前的其中一個成員國，其中遺留有解體前存放的核原料，格魯吉亞近幾十年來發生數宗涉及非法交易核原料的安全事件。