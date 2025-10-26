格魯吉亞拘3名中國公民 涉用逾300萬圖買核原料偷運回國｜有片
撰文：官祿倡
出版：更新：
格魯吉亞安全部門10月25日表示，已在首都第比利斯拘捕三名中國公民，因懷疑涉案人企圖非法以40萬美元（約310萬港元）在第比利斯購買兩公斤核原料「鈾」，再通過途徑俄羅斯以轉運至中國。
格魯吉亞傳媒國際新聞通訊社（interpressnews）引述國家安全局副局長Lasha Maghradze指出，案件由涉案三人中的一名非法滯留格魯吉亞的中國公民，帶領有意取得核原料的專家來到格魯吉亞，並在全國範圍內搜尋核原料，而案件在涉案團夥於中國的其他成員一同協調後犯下，國家安全局人員在疑犯進行交易的談判期間成功實施拘捕。
報道引述安全官員指，被拘留者將面臨最高可判囚10年監禁的指控。
格魯吉亞是蘇聯在1991年解體前的其中一個成員國，其中遺留有解體前存放的核原料，格魯吉亞近幾十年來發生數宗涉及非法交易核原料的安全事件。
