普京指揮俄軍戰略核力量演習　期間試射洲際彈道導彈｜有片

俄羅斯克里姆林宮周三（10月22日）表示，俄軍舉行了陸海空戰略核力量演習，由總統兼武裝力量最高統帥普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）指揮，期間試射了洲際彈道導彈等多種導彈。



據新華社，在演習中，一枚「亞爾斯」洲際彈道導彈（RS-24 Yars）從普列謝茨克國家試驗航天發射場向堪察加半島的庫拉靶場發射；「布良斯克」號戰略核潛艇發射了「深藍」彈道導彈；圖-95MS遠程戰略轟炸機發射了空射巡航導彈。

▼俄羅斯發射「亞爾斯」洲際彈道導彈 幾乎跨越全國

據塔斯社報道，普京在克里姆林宮與軍方聯繫時表示，演習為例行訓練。演習檢驗了俄軍戰備水平，戰略核力量演習的所有任務已完成。

此前一天，美國宣布推遲美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與普京的峰會，雙方原本打算在會晤中討論烏克蘭戰爭問題。

2025年10月22日，俄羅斯莫斯科，俄總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）透過視像連線視察該國核武部隊在陸、海、空三域進行的戰略核力量演習，以測試其戰備狀態和指揮結構。（Reuters）

據悉，「亞爾斯」導彈於本世紀初研發，是一種可移動發射，或從固定發射井發射的固體燃料洲際彈道導彈，可搭載多個核彈頭，最遠射程可達1.1萬公里。