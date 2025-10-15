施紀賢接受國會質詢　稱將公布涉中國間諜案關鍵證詞

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）周三（10月15日）就中國間諜案接受國會質詢，期間稱政府將公布涉華間諜案中的關鍵證人陳述。



英國檢方9月15日撤銷對2名男子的間諜罪指控。兩人均否認曾為中國從事間諜活動，此案原定於10月開庭審理。間諜案告吹，保守黨指責工黨想討好北京，通過干預導致案件審理中止。

施紀賢則把責任歸咎於前任保守黨政府，稱政府的立場必須基於案發時執政的保守黨政策，而當時保守黨僅將中國定義為「劃時代的挑戰」，並未明確列為「威脅」。因此，工黨政府不能追溯性地改變這一立場。

圖為2025年9月30日，英國首相施紀賢（Keir Starmer）在工黨年會發表主題演講。（Reuters）

英國檢方撤銷指控時稱，儘管歷經數月努力尋求證據，沒有任何一份證人陳述指出，在涉嫌犯罪發生時，中國被視為對國家安全構成「威脅」。

英國天空新聞台報道，施紀賢周三在國會下議院稱，皇家檢控署（Crown Prosecution Service，CPS）前一天已明確表示，是否公布副國家安全顧問證人陳述的決定權在於政府，「為此我今天上午經過慎重考慮，並在獲得法律建議後，決定公布這名證人的陳述。」

他指出，這些文件「如實闡述當時保守黨政府的政策」。

施紀賢還說：「考慮到內容涉及的資訊敏感性，我們將進行簡短流程。但我要明確表示，我打算完整公開這些證人的陳述。」