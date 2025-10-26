泰國王太后逝世｜服喪期需注意「這五件事」　避免觸犯當地文化

泰國王太后詩麗吉（Sirikit）10月24日逝世，享年93歲。泰國政府日前已要求私營部門調整節日活動，以配合全國進入的哀悼期，包括要在曼谷舉行演唱會的知名女團BLACKPINK的主辦方都呼籲歌迷穿黑色服裝到場，以示悼念。外媒整理5項行為禁忌，避免觸犯當地文化。



綜合外媒報道，民眾在詩麗吉的哀悼期除了避免穿着鮮豔或暴露服裝外，亦應注意以下行為：

- 公共場合應避免喧嘩、飲酒或慶祝行為、尊重哀悼氛圍；

- 在參與或接近王室相關紀念活動時，勿隨意拍照、錄影或直播，部份場地明令禁止攝影；

- 嚴禁評論王室或政治議題，泰國誹謗王室法令極嚴，違者恐面臨刑責；

- 應避免冷漠對待哀悼環境，若能簡單致意或表達哀悼之意，更能獲當地尊重。

2025年10月25日，泰國曼谷，在朱拉隆功國王紀念醫院外，婦女們手持泰國王太后詩麗吉（Queen Mother Sirikit）的照片，民眾在政府公布詩麗吉離世的消息後紛紛表示哀悼。（Reuters）

詩麗吉為泰王拉瑪十世哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）之母，亦是全球在位最久的王后配偶，自2019年起因病住院治療，但在今年10月17日病情惡化，最終不幸辭世。