中國商務部：今年前九個月日本對華投資增長逾55%

中國商務部10月25日發布公告，簡報今年前9個月外國對華投資數據，指日本、阿聯酋、英國、瑞士實際對華投資分別增長55.5%、48.7%、21.1%、19.7%。



公告顯示，全國在今年1至9月新設立外商投資企業48921家，同比增長16.2%；實際使用外資金額5737.5億元人民幣，同比下降10.4%。9月當月實際使用外資同比增長11.2%。

而從行業看，製造業實際使用外資1500.9億元人民幣，服務業實際使用外資4109.3億元人民幣。高技術產業實際使用外資1708.4億元人民幣，其中，電子商務服務業、航空航天器及設備製造業、醫療儀器設備及器械製造業實際使用外資分別增長155.2%、38.7%、17%。

日本首相高市早苗2025年10月24日在眾議院全體會議上發表就任後的首次施政演說（Reuters）

日本傳媒NetIB-News新聞網報道分析指，這期間日本對華投資上升的主要原因在於兩國關係回暖，因兩國面臨美國關稅壓力，中日趨向通過加強經貿合作應對風險。

不過分析還指，隨被視為對華鴿派的前首相石破茂的辭任，新一屆日本政府可能對中日貿易關係產生重大影響，未來仍存在不確定性。