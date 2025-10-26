羅浮宮劫案｜英媒：2疑犯落網　其中1人企圖潛逃阿爾及利亞

法國羅浮宮（Musée du Louvre）10月19日遭多名賊人在短短7分鐘內偷走總值價值8,800萬歐羅（約7.9億港元）珠寶事件，英國傳媒26日報道，兩名疑犯被捕。



英國《鏡報》引述法國傳媒報道，其中一名疑犯被指在巴黎戴高樂機場乘坐飛機前往北非國家阿爾及利亞時被捕。

目前未知兩名被捕人士身分，而《每日電訊報》（The Telegraph）25日引述巴黎警方消息人士指，有電子證據顯示，羅浮宮其中一名警衛事發前曾與一名可能是賊人的人士接觸，提供館內保安系統的敏感資料，因此判斷雙方聯手犯案。

點擊瀏覽劫匪逃亡過程及案件相關相片：

+ 18

報道提到，即使調查人員似乎開始掌握賊人身分，惟當局對尋回失物不感樂觀，並估計它們或遭拆散出售。有檢察官指，事件可能由一名富有收藏家在背後策劃。

羅浮宮館長德卡爾（Laurence des Cars）同日向法國參議院作供時提出辭職，而館內最貴重的珠寶則轉移到附近的法國央行保管。