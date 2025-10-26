2025年美國人最恐懼的是什麼？　政府貪腐與經濟崩潰位列前三

有最新民調刊出美國人2025年最恐懼事件調查，結果顯示，美國人最害怕貪腐的政府官員。



加州查普曼大學（Chapman University）在10月21日刊出美國人年度恐懼調查，將那些讓受訪者感到恐懼或非常恐懼的10件事進行排列，其中69.1%的受訪者對貪腐的政府官員、政客感到恐懼，這一數字連續第十年位居恐懼榜首；害怕自己所愛的人罹患重病佔比為58.9%，排行第二；而經濟/金融崩潰則因有58.2%的受訪者感到懼怕，而名列第三。

圖為美國加州查普曼大學（Chapman University）委託民調機構SSRS的一項民意調查，其中列出美國人在2025年最害怕的前十件事。（加州查普曼大學）

《紐約郵報》引述研究團隊指出，儘管這份排名所列出的美國人最恐懼的事情大致反映出公眾合理的擔憂，但對於這些事件感覺往往高於現實中會發生個案的數量，例如對經濟崩潰和全球衝突的擔憂往往反映的是政治和傳媒報道，而非統計數據。

這項民調由查普曼大學委託民調公司SSRS（Social Science Research Solutions）在2025年在全國範圍內，採用隨機抽樣方式，抽取1015名成年受訪者訪問完成調查，誤差範圍為正負3.6個百分點。調查旨在探討各種常見的誘發人們恐懼的因素，例如鯊魚、高空，甚至是身份盜竊等。