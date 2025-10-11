美國約4200名政府僱員或遭「炒魷」　特朗普：裁員專門針對民主黨

美國聯邦政府停擺於周五（10月10日）進入第十天，白宮行政管理與預算辦公室總監沃特（Russell Vought）表示，已正式啟動大規模聯邦裁員。對此，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日晚間表示，裁員是專門針對民主黨人，據悉預計將有約4,200名聯邦僱員面臨解職。



綜合外媒報道，一週多來，白宮一直威脅稱，如果民主黨不與共和黨投票支持重啟政府，他們將裁減聯邦工作人員並削減政府計劃。

2025年10月1日，美國華盛頓特區，聯邦政府停擺的第一天，美國國會大廈的穹頂映照在國會圖書館的玻璃門上，前景一塊標語牌寫著「入口關閉」。（Reuters）

特朗普在內閣會議上則表示，「我們只削減民主黨的項目，我很不願意告訴你，但我們確實在削減民主黨的項目。我們將削減一些非常受歡迎、但共和黨人不喜歡的民主黨項目。」

據悉，裁員涉及的機構包括：內政部、國土安全部、財政部、環保署、商務部、教育部、能源部、衛生與公眾服務部和住房與城市發展部。此外，據《紐約時報》11日報道，美國疾病管制與預防中心（CDC）數十名員工，亦於周五晚間接到通知，將面臨被裁。