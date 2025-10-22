美國政府停擺｜公務員恐無糧出數百人領救濟 排2小時僅為1箱罐頭
撰文：官祿倡
因國會內兩黨議員對撥款法案爭執不下，美國聯邦政府停擺已進入第三周，大約140萬名被迫休假或返無薪工的聯邦僱員受影響。有人因此不得不走上街頭領取救濟，主辦方指僅21日至少有200至300名聯邦僱員到場，還有社工驚訝人數眾多，感到難以置信。
美媒報道，在美國商務部旗下名為農村出口中心（The Rural Export Center）擔任分析師的Summer Kerksick周二來到於馬里蘭州舉辦的救濟活動中領取食物，現場大排長龍，她耗費兩小時才領取到一箱免費的罐頭。
臨近月尾，她開始擔憂起下周就要繳付的房租，不禁嘆息：「我這個月還沒領工資，所以免費食品與雜貨非常重要」，這種處境也引發她進一步的焦慮：「現在我得省吃儉用了」。
這場救濟活動由當地的宗教團體與食物銀行共同舉辦，專門為那些受聯邦政府停擺影響的工作人員提供幫助——需要出示工作證件才可領取到食物。主辦方指為超過370戶家庭提供食物，超過預期的兩倍以上。
美國共和黨議員早前提出一項為那些在聯邦政府停擺期間工作的僱員發放薪水的動議，不過民主黨則主張為期間所有聯邦僱員發放薪資，雙方目前尚未就支付工資達成協議。
