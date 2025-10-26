泰國王太后詩麗吉逝世　習近平向泰王哇集拉隆功致唁電

泰國國王哇集拉隆功的母親、王太后詩麗吉（Sirikit）於10月24日晚上9時21分逝世，享年93歲。新華社報道，中國國家主席習近平向泰國國王哇集拉隆功致唁電。



泰國王室事務局25日公布訃告，表示詩麗吉自2019年9月7日起進入醫院接受治療，期間多次病情發作；自10月17日起，她出現血液感染，儘管醫生全力搶救，但病情持續惡化，她最終於昨晚安詳離世。

哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）已下令按照王室傳統，以最高禮儀安排王室葬禮，並宣布為期一年的哀悼期。

圖為2006年6月9日，泰王普密蓬與王后詩麗吉疹曼谷出席慶祝登基60週年活動。（Reuters）

詩麗吉是已故泰王普密蓬（Bhumibol Adulyadej）的遺孀。

泰國王太后詩麗吉逝世後，泰國政府宣布，總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）已因此取消到馬來西亞出席東盟峰會，並會在26日舉行內閣會議，商討詩麗吉的喪禮安排。