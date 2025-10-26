泰國王太后詩麗吉逝世 習近平向泰王哇集拉隆功致唁電
撰文：莊勁菲 洪怡霖
出版：更新：
泰國國王哇集拉隆功的母親、王太后詩麗吉（Sirikit）於10月24日晚上9時21分逝世，享年93歲。新華社報道，中國國家主席習近平向泰國國王哇集拉隆功致唁電。
泰國王室事務局25日公布訃告，表示詩麗吉自2019年9月7日起進入醫院接受治療，期間多次病情發作；自10月17日起，她出現血液感染，儘管醫生全力搶救，但病情持續惡化，她最終於昨晚安詳離世。
哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）已下令按照王室傳統，以最高禮儀安排王室葬禮，並宣布為期一年的哀悼期。
詩麗吉是已故泰王普密蓬（Bhumibol Adulyadej）的遺孀。
泰國王太后詩麗吉逝世後，泰國政府宣布，總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）已因此取消到馬來西亞出席東盟峰會，並會在26日舉行內閣會議，商討詩麗吉的喪禮安排。
