日本「壽司之神」百歲生日　小野二郎仍不言休：健康秘訣就是工作

被譽為日本「壽司之神」的小野二郎，是當地料理界首屈一指的壽司職人，他經營的壽司店「數寄屋橋次郎」更曾連續12年榮獲米芝蓮3星評級。這位壽司界的傳奇人物10月27日迎來100歲大壽，他表示仍未有打算完全退休，還計劃再工作5年。他強調自己的長壽秘訣就是工作。



小野二郎是在接受東京都知事小池百合子祝賀時向對方透露自己的健康秘訣，「我已經不能每天都到餐廳去了。但即使100歲，只要有可能，我還是會努力工作。我認為，最好的良藥就是工作。」上月，他在「敬老節」曾表示：「我打算再繼續工作5年左右。」近年來，他由於手部沒有以往靈活，故只為特別客人服務。

小野二郎於1925年出生在日本中部城市濱松，7歲起便在當地的日本料理店當學徒，25歲成為壽司師傅。 1965年，他在東京銀座高級商圈一棟大樓地下樓層開了只有10個座位的壽司店「數寄屋橋次郎」。

數寄屋橋次郎於2007年獲得米芝蓮3星殊榮，他也因此成為首位獲這項肯定的壽司師傅，並一直維持3星地位直到2019年。同年，他以93歲128天的高齡，獲健力士世界紀錄（Guinness World Records）認證為史上最年長的米芝蓮3星餐廳主廚。

小野二郎的兒子良一稱，父親在電視上看到日本最高齡男性113歲辭世的新聞後說，再活13年似乎可以做得到，並指父親的目標是114歲。

小野二郎表示：「我珍愛我的生命，如此才能長久地工作下去。」因此，他滴酒不沾、規律散步，同時也嚴格注意飲食。當被問及他最喜歡的壽司時，他毫不猶豫地回答：「鮪魚、小鰶魚和星鰻。」

小野二郎曾在2014年婉拒日本政府的預約，當時的預約是要幫來訪的時任美國總統奧巴馬（Barack Obama）和當時首相安倍晉三訂位。但最終預約稍為延遲讓奧巴馬有機會品嚐小野的「手勢」。(White House)

小野一直致力為顧客提供優質服務，特別是長久以來支持他的熟客。他甚至曾於2014年婉拒日本政府的預約，當時的預約是要幫來訪的時任美國總統奧巴馬（Barack Obama）和當時首相安倍晉三訂位。

他憶述：「因為預約已經額滿，所以我拒絕了，他們後來同意晚一點再來。而奧巴馬最終得以享用壽司，我很高興。」