特朗普抵日本訪問　羽田機場禁用Locker垃圾桶　東京鐵塔亮燈歡迎

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周一（10月27日）抵達東京羽田機場。為迎接特朗普到來，東京警視廳已進入最高警戒狀態，部署多達1.8萬警力，羽田機場亦停用垃圾桶和機場儲物櫃。



特朗普抵達羽田機場。日本TBS報道，機場儲物櫃和其他設施已關閉，以防止可疑物品進入。

報道指，安保部隊已加強機場週邊的檢查和盤查，並在東京各客運大樓部署警犬，以檢查可疑物品。此外，為防止單獨襲擊，安保人員對特朗普的住所和峰會地點的車輛進入和高處狙擊手襲擊保持高度警惕。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2025年10月27日抵達東京羽田機場。（Reuters）

除了安保措施，日本外務省宣布，東京鐵塔、東京都政府大樓和東京晴空塔27日及28日晚間亮起美國國旗紅、藍、白三色亮燈，歡迎特朗普訪日。

《產經新聞》報道，東京都政府消息人士透露，兩天的亮燈儀式將於下午5點30分同時進行，東京塔和晴空塔將亮燈至午夜，東京都廳將亮燈至晚上11點，不過晚上7點至9點45分暫停亮燈。

網民分享東京塔亮燈一刻：