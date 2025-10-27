特朗普亞洲行｜禮遇＋投資協議「嘆到盡」　美媒：多國輪番討好

日前在馬來西亞與多國達成數個貿易協議的的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），結束亞洲行首站並啟程飛往下一站日本，預料10月27日會見德仁天皇，28日再正式會見日本新任首相高市早苗。美媒指特朗普此行收穫頗豐，並認為沿途的亞洲多國正計劃通過高禮遇與象徵性姿態，以贏得異常重視在公開場合獲得他國尊重的特朗普的好感。



美國《政治報》報道，特朗普所乘坐的總統專機，在飛抵吉隆坡前就迎來馬來西亞戰機護航的禮遇，他還在落地後踏上紅地氈，面見親自到場迎接的馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）。

而在東盟峰會期間，特朗普不僅在泰國與柬埔寨簽署進一步和平協議中擔任重要見證者身份，還一連與馬來西亞、泰國、柬埔寨分別達成多項貿易協議。

此外，高市早苗據悉正準備一項包括採購福特（Ford）F-150農夫車隊在內的投資計劃，以回應特朗普早前對於日本未購買足夠美國車的抱怨。而特朗普今次訪日，也是德仁天皇早前留意特朗普訪英時對溫莎堡面露喜色，所以才發出邀請。

2025年10月26日，吉隆坡，圖為特朗普在東盟峰會上與一眾東南亞領導人會晤。（Reuters）

報道引述美國智庫戰略與國際問題研究中心（CSIS）的資深貿易專家賴因施（Bill Reinsch）分析指，相比起集體會議，特朗普更喜歡雙邊會談，例如他早前在七國集團 (G7）峰會中早退，也未參加二十國集團 (G20）峰會，認為集體會議「會給其他國家提供聯合起來對付他的機會」，而雙邊會談中，「美國通常佔據主導地位，他可以把控對方（he can push the other one around）」。