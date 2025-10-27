特朗普訪日｜外交大考驗在即　高市出奇招買福特農夫車作見面禮

美國總統特朗普（Donald Trump）27日到訪日本，為本屆任期內首次，此行將是對日本新任首相高市早苗的一次重大外交考驗。據外媒報道，為了與特朗普建立友好關係並緩解緊張貿易局勢，日本政府使用的「關鍵一招」可能是採買來自美國的福特F-150農夫車。



日本新任貿易和工業大臣赤澤亮正早前表示，特朗普經常在採訪中提及福特F-150，稱該車是特朗普鍾愛的車型。據《日本經濟新聞》報道，日本政府計劃購入約100架 F-150，供國土交通省用來進行道路和水壩檢查，並將此作為特朗普到訪的見面禮。

報道稱，政府計劃將一輛福特F-150停放在特朗普將下榻的迎賓館赤坂離宮，以便特朗普能直接看到。

圖為9月13日福特F150在荷蘭比斯德舉行的車展上展出。（Getty）

美媒報稱，特朗普搭乘空軍一號飛行途中聽聞日本買入福特F-150，立即對高市表達讚賞。他對在場記者稱：「她很有品味，那輛卡車很不錯。」特朗普還表示：「我認為她會很棒，她是安倍先生的好朋友，而安倍是個偉大的人。」

不過許多人指出，F-150車體過大，在日本狹窄街道上可能引起塞車，是一項不切實際的計劃。《日經亞洲》報道更指出，福特於2016年正式退出當地市場，在當地沒有配備維護 F-150 的經銷商或服務中心，這意味着政府可能不得不尋找獨立的機械師來維護機隊。

特朗普長期以來一直對在日本銷售的美國汽車很少的事實感到遺憾。事實上，2024年美國汽車僅售出16,000輛。相比之下，日本汽車製造商同期向美國出口了137萬輛汽車。

日本於10月21日破天荒選出史上第一位女首相高市早苗，片山皋月則被任命為史上首位女財相，打破了日本政壇長期由男性主導的局面。 (Reuters)

會談將聚焦中國稀土管控、關稅措施

日本與美國作為傳統盟友，雙方貿易關係因特朗普今年實施的關稅而複雜化。特朗普希望日本能購買更多美國商品，並承諾在美國建造工廠和能源基礎設施。

據共同社引述多名日美外交相關人士報道，高市將於28日在東京與特朗普舉行首次面對面會談，擬確認在稀土等重要礦物的確保和供應上合作，並在中國宣佈加強稀土出口管制之下，與美國在經濟安全保障課題上統一步調。

日美首腦還計劃簽署有關美國關稅措施的文件，商定攜手防止合成阿片類藥物「芬太尼」的原料流入美國。