美國政府停擺第25天　空管人員承受巨大壓力　航班延誤情況料惡化

美國聯邦政府停擺截至10月25日已進入第25天，空中交通管制人員嚴重短缺造成多地機場航班延誤甚至取消，機場運營也受到影響。美國交通部長達菲（Sean Duffy）警告說，空中交通管制人員目前承受的壓力「不可接受」。



達菲24日在費城舉行的記者會稱，空中交通管制員下週的工資單上仍然是一個「大大的零」，預計到時候人員缺勤、機場混亂和航班延誤的情況會更加嚴重。

達菲還說，美國聯邦航空管理局（FAA）的空中交通管制員學院將在幾週內耗盡資金，而且由於政府停擺，已經有學員決定退學。他警告，由於人員培訓需要數年時間，這只會讓FAA更難招聘到足夠的管制員來彌補人員短缺。

2025年10月24日，美國費城，美國交通部長達菲（Sean Duffy）在記者會上發表講話，談及政府停擺對航空安全工作人員和航班的影響。（Reuters）

根據美國航班跟蹤網站的最新數據，全美國23日因各種原因延誤的航班數量，已從本週早些時候的約4,000架次上升至6,158架次。

FAA23日晚表示，空中交通管制人員短缺問題導致紐約、華盛頓、新澤西州等地機場均出現大量航班延誤。FAA當日下午還對新澤西州紐瓦克機場和布殊機場下達短暫的「地面停飛」令。

美國全國空中交通管理人員協會主席丹尼爾斯（Nick Daniels）在記者會上說，無薪上崗的空管員承受着巨大的財務壓力，有些人開始兼職以維持生計。這會導致他們不能全神貫注到工作中，使得航空系統的安全性降低。

2025年10月24日，美國費城，美國全國空中交通管理人員協會主席丹尼爾斯（Nick Daniels）在記者會上發表講話，談及政府停擺對航空安全工作人員和航班的影響。（Reuters）

美國長期面臨空中交通管制人員短缺的難題，許多空管員在政府停擺前就已被迫超時上班。自政府關門以來，約1.3萬名空中交通管制員和負責機場安檢工作的運輸安全局約5萬名員工被迫無薪工作，請病假的員工日漸增多。

本文獲《聯合早報》授權轉載

