委內瑞拉譴責美國在加勒比海地區挑釁性軍演

委內瑞拉譴責鄰國特立尼達和多巴哥共和國與美國中央情報局（CIA）協同進行軍事挑釁，目的是引發委內瑞拉和美國的全面軍事對抗。



綜合路透社和新華社報道，美國與特立尼達和多巴哥（Trinidad and Tobago）正在加勒比海地區進行聯合軍事演習。委內瑞拉表示已抓獲一批「掌握美國情報機構直接資訊」的傭兵，這些傭兵的目標是發動一起假旗行動。

委內瑞拉副總統羅德里格斯星期天（10月26日）在社群媒體上發布政府公報，譴責美軍在加勒比地區舉行挑釁性軍事演習。

委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）。（X@delcyrodriguezv）

當天早些時候，美軍飛彈驅逐艦「格雷夫利號」停靠特立尼達和多巴哥（簡稱特多）首都西班牙港，並將停留至30日。其間，美國海軍陸戰隊第22遠徵隊和特多國防軍將舉行聯合訓練。美國媒體說，這是美國政府進一步向委內瑞拉施加軍事壓力。

委內瑞拉對此表示譴責，稱此次軍演是在美軍南方司令部「協調、資助和控制下」進行，並非出於防禦目的，而是「一場殖民性質的軍事侵略行動」，企圖把加勒比地區變成被美國掌控的暴力之地，是對委內瑞拉的敵對挑釁，也是對加勒比地區和平的嚴重威脅。

特多和委內瑞拉兩國隔帕里亞灣相望，兩國海岸線間隔最近處僅約10公里。

公報還說，委內瑞拉已逮捕一隊同美國中央情報局（CIA）有直接聯繫的僱傭兵，並查實僱傭兵正在特多或委內瑞拉境內推進旨在栽贓物的「假旗」行動，企圖製造委美全面軍事衝突。

近期，美國以緝毒為由在加勒比海域部署多艘軍艦和兵力，包括「硫磺島號」兩棲攻擊艦、「格雷夫利號」驅逐艦和海軍陸戰隊第22遠徵隊。五角大廈24日宣布，正把「傑拉爾德·福特號」航空母艦打擊群部署到美軍南方司令部責任區。

自9月以來，特朗普政府已宣稱在委內瑞拉外海及東太平洋國際水域擊沉10艘所謂「運毒船」並打死40多名「毒販」。而美國緝毒署近年報告顯示，委內瑞拉並非流入美國毒品的主要來源。委內瑞拉政府多次指控美國意圖透過軍事威脅在委策動政權更迭，並在拉丁美洲進行軍事擴張。

本文獲《聯合早報》授權轉載

