美國南方司令部司令擬年底提前卸任　或因不認同打擊委內瑞拉毒船

美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）10月16日宣布，現任美國南方司令部司令霍爾西（Alvin Holsey）上將計劃於今年年底卸任，比原定任期提早2年。該司令部負責監督中美洲和南美洲的所有軍事行動，近期正值美國多次打擊委內瑞拉涉嫌運毒船之際，惟目前尚不清楚霍爾西為何突然計劃卸任，僅有部分五角大樓和國會山官員暗示，卸任或因美國與委內瑞拉緊張局勢有關。



現任美國南方司令部司令霍爾西（Alvin Holsey）上將，計劃於2025年年底卸任，比原3年任期提早2年。（Getty）

《紐約時報》報道，霍爾西於去年7月被任命為美國南方司令部司令，該職位通常任期為3年。赫格塞思在X平台發表聲明稱，「我謹代表戰爭部，向霍爾西上將致以最深切的謝意，感謝他37年來為國家做出的傑出貢獻，他計劃於今年年底退休。」

自9月初以來，美軍在委內瑞拉海岸已對涉嫌販毒船隻進行5次打擊。美軍此前指控委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）與販毒和犯罪集團有聯繫，打擊運毒船目標是為推翻馬杜羅政權。

2025年10月14日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在Truth Social平台發文稱，美方在委內瑞拉海岸對一艘船發動襲擊，造成6人死亡。特朗普表示，該船遭襲時正在販運毒品，且與非法毒品恐怖分子網絡有關聯。（Truth Social@Donald J. Trump）

據《紐時》引述消息人士稱，霍爾西曾對針對涉嫌販毒船隻的打擊事件表示擔憂。美參議院軍事委員會的民主黨成員里德（Jack Reed）在一份聲明中稱，「在美軍正在加強加勒比地區部署、與委內瑞拉的緊張局勢達到沸點之際，我們在該地區的最高軍事指揮官的離職發出一個令人擔憂的信號，表明指揮系統內部存在不穩定因素。」