特朗普：已授權中情局在委內瑞拉開展行動

美國總統特朗普（Donald Trump）說，美國政府確定將考慮開展陸地行動對販毒集團進行地面打擊，並證實已授權美國中央情報局（CIA）在委內瑞拉開展行動。



此前有媒體報導稱，美國政府已秘密授權中情局在委內瑞拉開展秘密行動。這項新授權允許中情局單獨或與美軍聯合實施致命性秘密行動，美軍目前也在籌備對委內瑞拉境內的潛在襲擊行動。

特朗普政府本月初向國會遞交備忘錄，稱美國與被美認定為恐怖組織的販毒集團正處於非國際武裝衝突中。備忘錄沒有具體說明涉及哪些販毒集團，也未說明如何將個人目標認定為販毒集團成員。多名美國國會民主黨人指責特朗普政府使用軍隊打擊販毒集團是濫用權力，且未提供任何可信的法律依據、證據或情報。

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）星期三（10月15日）發表聲明，對「中情局策劃的政變」做出譴責。馬杜羅多次指責美國意圖通過軍事威脅在委內瑞拉搞政權更迭，並在拉美進行軍事擴張。

美國正在加勒比海南部大規模集結軍事力量，不僅在波多黎各部署F-35戰機，還在這個地區部署八艘美軍艦艇，以及一艘核動力潛艇。這些舉措加劇美國與委內瑞拉當局的緊張關係。

星期二較早時，特朗普還在社媒發文說，美軍再次對委內瑞拉國際水域船隻採取軍事行動，擊斃六名涉嫌販毒人員。這是自9月以來，特朗普政府第五次宣佈在委內瑞拉外海國際水域，針對美方所指販毒船採取軍事行動，迄今宣稱摧毀五艘運毒船，打死27名疑似毒販。

