批電影劇情唱衰美國導彈攔截能力　國防部：能力出眾命中率100%

由首位奧斯卡最佳導演獎女性得主嘉芙蓮碧格露（Kathryn Bigelow）執導的美國電影《炸藥屋》（A House of Dynamite）近日在Netflix上架，不過卻其中劇情卻引起美國國防部的關注，還捱轟低估美國防禦能力。只因電影劇情中出現的「國防部長」抱怨斥巨資打造的導彈攔截系統表現不如人意的橋段。電影製作團隊則回應有徵詢出身國防部的顧問意見，但強調為保創作獨立與國防部保持距離。



這段受爭議的橋段發生在電影中一個虛構故事中，劇情圍繞白宮情境室展開，美國政府高層為應對突如其來的導彈襲擊，陷入高度危機與緊張。片中由英國演員Jared Harris出演的國防部長就抱怨，美國現有導彈防禦系統雖耗資500億美元，但攔截導彈的成功率「只有50%」。

根據彭博社取得的美國國防部旗下導彈防禦署（MDA）在10月16日發布的內部備忘錄顯示，國防部對片中這一橋段大為不滿，強調導彈防禦系統在實際測試中「已連續10多年在測試中展現100%命中率」，批評電影橋段中攔截導彈的命中率「僅有一半」，是相當早期的數據，質疑與實際不符。此外，國防部還表示，涉事電影在製作期間並未諮詢政府意見，「沒有反映美國政府觀點或優先事項」。

報道進一步分析，國防部「大動肝火」的原因在於打造導彈防禦系統在電影中被形容缺乏成效，而美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前則大力推動投資打造「金穹」導彈防禦系統。

圖為電影《炸藥屋》上架Netflix的截圖。（截圖自Netflix）

導演嘉芙蓮碧格露則回應指，旗下團隊「有多位曾在五角大樓工作過的技術顧問」，並強調為保證電影創作的獨立性，與國防部「保持一定距離」。電影的編劇奧本海姆（Noah Oppenheim）則在上周日回應「尊重但不同意」國防部的評估，續指參與製作的顧問均不是來自本屆政府。