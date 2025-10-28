特朗普稱中國可望同意出售Tiktok美國業務 美或取消對華貿易調查
撰文：張涵語

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月27日透露，鑑於他即將與中國國家主席習近平在韓國APEC舉行會談，且預計雙方將敲定TikTok美國所有權問題，特朗普稱其或會放棄對中國是否違反其第一任期貿易協議條款的調查。
彭博社報道，特朗普在空軍一號上向媒體表示，「如果一切順利，我相信他們（中方）能夠說服我們放棄調查。」美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）則進一步解釋稱，是否繼續調查最終取決於美國總統。
此項調查根據1974年《貿易法》第301條進行，該條款授權政府對被認定存在不利貿易行為的國家調整進口措施。特朗普政府在雙方會晤前夕啟動該項調查，這意味若美國認定中方違反先前達成的貿易協議，就有可能對來自中國的商品徵收額外關稅。
但特朗普表示，他預計中方將在APEC會議期間，批准最終出售TikTok在美業務，此緩和兩國關係的舉動將或使特朗普暫停調查。
