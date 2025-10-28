美軍兩軍機南海墜毁　特朗普：或因燃油質量不好

美國2部軍機在南海墜毀之後，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周一（10月27日）回應稱，事件原因可能是燃油質量不好。



特朗普在空軍一號上與記者們交談時表示，自己有聽說美國2部軍機在南海墜毀這件事，根據他所獲取的資訊，可能是飛機燃油有問題。

當被問及是否可能是有人蓄意破壞，特朗普予以否定回答。他說：「他們認為可能是燃油出了問題。我們會查出來的，這沒有什麼可隱瞞」。

2025年10月27日，美國總統特朗普（Donald Trump）搭乘專機「空軍一號」抵達日本。（Reuters）

美軍太平洋艦隊周日在X網站上發文稱，當地時間下午2點54分左右，一架隸屬於第73直升機海上打擊中隊的MH-60R海鷹直升機，由尼米茲號出發執行例行任務時，在南海墜毀，3名直升機機組人員安全獲救。

直升機事故發生約30分鐘後，尼米茲號另一架F/A-18F超級大黃蜂戰鬥機，也在飛行過程中在南海墜毀。

中國外交部發言人郭嘉昆被問到有關問題時表示，中方注意到有關報道，指如果美方提出，中方願意從人道主義的角度出發，向美方提供必要的協助。他強調美方有關軍機是在南海開展軍事演練時墜毀的。美方頻繁派遣軍艦、軍機到南海炫耀武力是引發海上安全問題、破壞地區和平穩定的根源。