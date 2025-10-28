眾人競相巴結特朗普，而特朗普在哄金正恩

美國總統特朗普第二任期首次訪問亞洲，踏足馬來西亞、日本和韓國，現身柬埔寨和泰國的停火協議簽署現場，會見日本天皇，將和中國國家主席習近平會晤，可以說行程安排盡是鎂光等下的歡聲笑語，特朗普賺足了眼球，作為美國總統的個人成就感得到了極大滿足。

東盟峰會東道主馬來西亞首相安華親自到機場迎接特朗普，特地安排多民族舞蹈團體在停機坪載歌載舞，現場氣氛熱烈。後續的兩國聲明中，馬來西亞向特朗普奉上了美國最需要的稀土，同意不對向美國出口關鍵礦物或稀土元素實施禁令或配額限制。

柬埔寨和泰國將特朗普奉為簽署停火協議的主要嘉賓，凸顯特朗普促成協議的重大貢獻。柬埔寨首相洪馬內早前親自向諾貝爾和平獎委員會提名特朗普為諾獎候選人，稱讚其「非凡的政治家才幹」幫助化解柬泰邊境衝突，避免重大傷亡。

2025年10月27日，特朗普在由馬來西亞飛往日本的總統專機上回應傳媒問題。（Reuters）

日本新任首相高市早苗為特朗普準備了安倍晉三生前用過的高爾夫球杆，並承諾設立一個5500億美元的對美「投資工具」。

韓國總統李在明也在考慮為特朗普準備一個大大的驚喜，授予特朗普韓國最高級別勳章「無窮花大勳章」。

給特朗普面子，讓特朗普站在聚光等下，是各國早就熟知的套路。哄特朗普開心幾乎已經是不少國家心照不宣的秘密。

2025年10月28日，日本東京，日本首相高市早苗（右）與美國總統特朗普（Donald Trump，左）在迎賓館赤坂離宮舉行的雙邊會議上展示有關關鍵礦產和稀土供應的簽署文件。（Reuters）

不只是亞洲國家，9月末特朗普促成加沙停火，哈馬斯釋放最後20名在世以色列人質後，以色列議會鼓掌兩分半歡迎特朗普，議長阿米爾·奧哈納當場鞠躬，在講話中將特朗普稱為猶太歷史上的巨人。早在7月份，以色列總理內塔尼亞胡在訪問美國時親手將提名特朗普為諾貝爾和平獎候選人的提名信交給特朗普過目。埃及為了彰顯特朗普的功績，安排出一個特朗普親自出席的和平大會，聲勢浩大。

就連俄羅斯總統普京，也在今年8月稱讚特朗普真誠的和平努力。今年6月，巴基斯坦也宣佈計劃提名特朗普角逐諾貝爾和平獎，理由是伊斯蘭堡認為他在協助印度與巴基斯坦於5月達成停火協議中發揮了作用。

各方非常清楚，特朗普重視個人政治利益，毫不遮掩對大國總統威儀的追求。潛在的意思是，讓美國再次偉大的前提是讓特朗普偉大。

2025年10月26日，馬來西亞吉隆坡，圖為特朗普在會議上斡旋泰國與柬埔寨簽署和平協議。（Reuters）

儘管以個人利益衡量國際關係是美國的噩夢，但大多數國家願意成全特朗普的個人美夢。只要有助於本國利益，哪個國家的領導人不願意投餵特朗普以讚美之詞呢？

但是在大家都哄特朗普開心時，特朗普卻在哄朝鮮領導人金正恩開心。

特朗普第二任期以來頻頻公開向金正恩拋出橄欖枝。此次亞洲行還未抵達韓國就兩度喊話金正恩。10月24日抵達馬來西亞之前，他在專機媒體見面會上表示，只要金正恩願意見面，他始終持開放態度。

10月27日前往日本途中特朗普向媒體再次表示，如果能見到金正恩，那就太好了。特朗普稱，雖然尚未有任何具體安排，但如果金正恩願意見面，「我會見他，我就在韓國」。特朗普還暗示，如果有機會與金正恩對話，有可能延長亞洲訪問行程。「我喜歡他，他也喜歡我」，這是特朗普的原話。

而事實是，特朗普確實喜歡金正恩，金正恩不一定喜歡特朗普。曾經三次和特朗普見面的金正恩在特朗普第二次上任後幾乎沒有理會特朗普，持續保持沉默。

特朗普（Donald Trump，又譯川普）與韓國談判代表團2025年7月30日在白宮會晤。特朗普首先拋出了一個出人意料的問題：「金正恩最近過得好嗎？」 （白宮X）

朝鮮已經擁有核武器，朝鮮通過軍事支持俄羅斯，獲得了急需的軍事技術，通過向北京靠攏，可以輕鬆獲得經濟方面的援助。現在的金正恩已經沒有數年前願意通過棄核來換取美國解除制裁的強烈訴求了。特朗普手中的解除制裁的籌碼已經不那麼誘人。

朝鮮需要的是外界公開承認其擁核大國的身份。朝鮮已經明確把朝美談判的主要議題從「無核化措施換解除制裁」改變為「承認朝鮮擁核國家前提下的關係正常化談判」。

朝鮮擁核是憑實力辦到的，卻不光彩。獲得大國的公開背書，相當於默認朝鮮擁核，這是對國際秩序的挑戰。即便是和朝鮮關係良好的中國，也很難說會公開承認朝鮮擁核。特朗普近日公開稱朝鮮「在一定程度上是擁核國（Nuclear Power）」，這和美國會否公開承認朝鮮是核國家有根本的區別。

特朗普此次亞洲行兩次公開喊話金正恩，看似把球踢給了金正恩。深層次來看金正恩一直保持沉默，等於球一直還在特朗普那裏，就看特朗普能夠滿足朝鮮什麼條件。

美國獨霸天下時，稍微動動手指頭其他國家就吃不消。美國勢力捉襟見肘時，愈來愈多的國家開始擁有獨立自主的政策基調，逃離美國的控制。強硬如金正恩，要不要理會特朗普，完全看自己的心情。特朗普要想攫取促成半島和平的勝利果實，恐怕要先哄金正恩開心。