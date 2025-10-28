日美經貿官員東京飯局　盧特尼克獲贈人像畫　網民：激似

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月27日訪問日本三天，與日皇德仁及新任首相高市早苗等會面。而兩國經貿官員亦趁機在東京舉行飯局，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）就在席上獲贈一幅自己的人像畫，並獲網民激讚神似。



圖為2025年10月27日，日本內閣官房長官木原稔、美國商務部長盧特尼克、日本經濟產業大臣赤澤亮正於東京舉行飯局。（X/@ryosei_akazawa）

日本經濟產業大臣赤澤亮正28日於社交平台X發文，稱自己27日與盧特尼亞到歌舞伎座參觀後，聯同與自己有深厚交情的內閣官房長官木原稔一起吃午飯。

赤澤在上屆石破茂政府擔任經濟再生擔當大臣，並代表日本政府與特朗普政府進行關稅談判，多次與盧特尼克交手。他指在今次飯局中，盧特尼克獲贈一幅由參議員赤松健所畫的人像畫，對方很高興地收下。

2025年9月4日，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick，左）和日本首席關稅談判代表赤澤亮正（右）正式達成美日關稅協議。（X@Howard Lutnick）

赤松健除了是國會議員，本身亦是一位漫畫家，其代表作包括《純情房東俏房客》（ラブひな）及《魔法老師》（魔法先生ネギま!），當選後至今仍有在網上連載自己在國會生涯的漫畫，亦曾在大阪世博期間，向到訪的意大利文化部長朱利（Alessandro Giuli）贈送人像畫。

不少網民認為，赤松健的人像畫與真人非常神似，認為日本可以趁機展開「人像畫外交」，展示日本的軟實力。