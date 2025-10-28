日本公布對美投資潛在項目名單　特朗普：豐田投資逾百億美元建廠

在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪問日本之際，日本與美國政府10月28日發布日本對美投資計劃情況說明書，日方列出日企感興趣的項目，涉及日立製作所、三菱電機、軟銀集團、松下等企業。另一邊廂特朗普發言時表示，日本豐田公司（Toyota）將在美國投資逾100億美元（逾780億港元）建設車廠。



特朗普（左）2025年10月28日在美國駐日大使官邸發言，旁為美國商務部長盧特尼克（右）（Reuters）

綜合共同社、《華爾街日報》報道，根據情況說明書，日企的投資領域涉及能源、人工智慧（AI）基礎設施、重要礦物等，業務規模總額約為4000億美元（3.12萬億港元），其中逾3000億美元用於能源項目，包括核電項目。潛在項目也涵蓋建造AI生態系統所需的材料和組件，例如銅。

日方強調列出的是企業感興趣的項目，尚未正式決定投資，不過兩國政府強烈期待推進有助於供應鏈強韌化的商務措施。

2025年10月28日，特朗普（右）在駐日美軍橫須賀基地的核動力航母「喬治·華盛頓」號上演講，並邀請高市早苗（左）上台（Reuters）

特朗普10月28日在神奈川橫須賀市的駐日美國海軍基地演講時，透露日本豐田公司將在美國各地投資超過100億美元（逾780億港元）建設車廠，他更向台下稱「去買一台豐田吧」。日方公布的情況說明書並未提到豐田。

根據說明書透露，日立感興趣的業務是電力基礎設施供應和加強供應鏈。三菱電機則是與發電系統有關的項目，業務規模最多為300億美元（2340億港元）。其他日企還有零件廠商TDK、村田製作所等。

報道指，若企業正式決定參與業務，就將在由日本、美國相關人士組成的磋商委員會等平台上展開磋商。