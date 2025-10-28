阿根廷中期選舉「旗開得勝」　特朗普門羅主義的影響不止於美洲

本周的國際大事重點當然是特朗普（Donald Trump）的亞洲之行，10月30日即將舉行的韓國APEC「習特會」是當中的重頭戲。可是，相較於可能只是暫時「休整」的中美貿易戰，美國政府在西半球卻是動作連連，頗具「美洲即美國」的「門羅主義」意味。得到特朗普政府200億美元真金白銀加持的阿根廷右翼總統米萊（Javier Milei）在10月26日的中期選舉中「出奇大勝」，更為特朗普的「門羅主義」政策打下一支強心針。

特朗普加持 米萊反敗為勝

米萊是個深信自由至上主義的經濟學家，一直是美國共和黨和特朗普的拉美政治盟友，更時有被形容為阿根廷版的特朗普。

2023年10月，米萊以近乎政治素人的身份當選總統之後，在阿根廷推行「休克療法」的經濟政策，試圖從根本上革除阿根廷左翼政府長年實行的貝隆主義（Peronism）左翼政策，削減政府規模、削減福利、容許阿根廷披索貶值、去除政府規管等等，實現了阿根廷政府十多年來首次的財政盈餘，把阿根廷的通脹率從他上台時的超過200％減至今天的31.8％，大大加強了外界對於阿根廷經濟「恢復正常」的信心。

雖然在政府削減開支的背景之下，民眾生活愈加困苦，貧窮率一度大升，連中產階級的購買力也受到衝擊，但民眾普遍對於米萊「休克療法」帶來的「陣痛」依然抱持包容的態度，米萊民望一直處於較高水平，即使其政黨原本在國會席位甚少，而米萊也不善於拉攏、巴結其他政客，但他的政策卻大體上獲得國會放行。

10月26日，得知其自由前進黨勝選後，米萊向支持者發表演說。（Reuters）

可是到了本年2月，米萊公開推廣一種加密迷因幣「$LIBRA」，其後該幣幣值大跌，導至投資者損失2.51億美元，人們認為米萊有造市欺詐的嫌疑。其後，作為總統幕僚長的米萊親妹Karina，也陷入貪腐醜聞，有錄音爆出她在政府採購藥物的款項中收取3％回佣。可是，由於米萊同Karina感情極佳，米萊把很多政事都交由Karina負責，甚至曾稱他的妹妹為「老闆」，因此米萊一直不願和民望極差的Karina切割。在這段時間內，米萊的民望開始明顯急挫。

而且，由於米萊的改革大大降低通脹，貧窮率逐漸回落，勞工實質收入也止跌回升，阿根廷人最擔心的已不再是通脹，而是就業和經濟增長。米萊縮減政府開支的政策卻一直導致阿根廷經濟增長乏力。

10月26日，在慶祝勝選的場合，米萊和妹妹Karina在台上擁抱。（Reuters）

9月7日的布宜諾斯艾利斯省選舉，更成為米萊政治失勢的風向標。

布宜諾斯艾利斯省佔全國人口達四成，貝隆主義左翼政黨得票47％，而米萊的自由前進黨（LLA）就只得34％。市場擔心，在米萊失去民意支持之後，國會將會重推「有助選舉」的福利政策，推翻米萊控制政府開支的成功，選舉結果一出，披索匯價大跌一成，導致阿根廷央行要利用寶貴的美元來支持披索匯價，將之維持在官方的匯價範圍之內。

如果在10月26日的中期選舉，米萊再次失敗的話，阿根廷的經濟改革將會再次走上末路。由於米萊政府是拉丁美洲的親美先鋒和右翼代表，其失勢也將削弱特朗普政府在拉丁美洲的政治影響力。

阿根廷自2023年9月以來的通脹率。2023年12月，米萊上台時通脹超過200％。（Trading Economics）

此時，一直談「美國優先」（America First）的特朗普竟然決定以真金白銀去支持米萊。美國財政部宣布給予阿根廷200億美元的貨幣互換額度，並開始同多家美國大銀行商討，再為米萊政府籌集額外200億美元的私人貸款來源。美國政府還親自購入了據報價值15億美元的披索，可說是將籌碼賭在米萊身上，一日米萊敗選，披索再跌，美國納稅人將會承受經濟損失。

在美國投入支持米萊政府的同時，由於中國拒買美國大豆，改從巴西、阿根廷購買，米萊政府甚至暫停對農業出口的徵稅來把握時機爭取中國訂單，此舉明顯對貨倉爆滿的美國大豆農民不利，甚至可以算得上是在特朗普政府支持下搶走他們的訂單。

因此，強調美國優先、反對插手外國的MAGA派對於特朗普支持米萊政府的做法大肆批評，可是特朗普卻沒有改變其以實際行動支持米萊的做法，甚至在10月中在白宮迎接了米萊，兩人大晒親熱，特朗普更表明美國對阿根廷的金援是以米萊勝選為前提。其後，特朗普甚至無視美國農民的不滿，公開表示要大手進口阿根廷牛肉來壓低美國的牛肉價格。

2025年10月14日，美國總統特朗普在白宮迎接來訪的阿根廷總統米萊（Javier Milei）。（Reuters）

至此，特朗普的「門羅主義」意圖可算是宣之於口－－他金援阿根廷的意圖就是要扶持一個親美政權，阻止曾力主阿根廷加入金磚國家組織（BRICS）、有明確反美傾向的貝隆主義者再上台執政。為了達成這個目標，上台以來一直在對外援助的議題上斤斤計較的特朗普不惜動用巨款、冒上美國政府投資損失的風險去支持米萊，甚至連他的選民基本盤的利益也能一概漠視。

不少分析人士本來都擔心特朗普如此高調插手阿根廷國內政治會帶來反效果。

早前，特朗普就曾經用同類的手法去對付由左翼總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）執政的巴西，以他們「司法迫害」右翼前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）為由將美國對巴西商品的關稅訂在50％的全球高位，又連番制裁巴西最高法院的法官。不過，這種施壓卻讓原本民望低落的盧拉透過「反美牌」和「愛國牌」來重獲選民支持，重燃其明年以80歲高齡再試連任總統的希望。

圖為2025年10月26日，特朗普在吉隆坡出席東盟峰會期間，與巴西總統盧拉會面。（Reuters）

可是，特朗普的高調介入卻似乎讓阿根廷選民重新記起他們對貝隆主義的厭惡。

在10月26日的選舉之前，人們本來預期米萊的自由前進黨和貝隆主義者鬥個難分上下，就算米萊一派勝算稍高，也只能低空飛過，無望獲得國會三分之一議席（國會需三分之二票數才能越過總統否決權而自行立法）。若然如此，就算自由前進黨得票最多，米萊未來也沒有辦法獨力阻止國會通過福利立法，增加政府開支，撤回米萊的右翼改革路向。

豈料到了中期選舉之時，米萊的自由前進黨得票40.7%，大敗得票33.9%的貝隆主義政黨，將會獲得國會兩院超過三分之一議席，可以阻擋國會立法。這個驚人結果讓市場對米萊的改革可以持續的信心大增。周一（27日），披索匯價、阿根廷股市和阿根廷國債價格都大升。

當然，米萊的改革還有一段艱難的路要走。首要面對的問題，就是如何放鬆披索匯價的管制，讓政府不必再面對浪費美元來維持匯率的風險，可留着外匯來還債（來年此數達180億美元），增加阿根廷政府在投資者心中的可靠度，但同時又避免披索匯價急跌再次推高通脹、再次打擊阿根廷民眾對國家貨幣本已低落的信心。

米萊能否延續其上任首兩年的成功，還待觀察。

特朗普在Truth Social上恭賀米萊的政黨勝選：「米萊在阿根廷大獲全勝，他是一位出色的特朗普支持者！他讓我們所有人看起來都很好。」（網站截圖）

門羅主義才是特朗普外交政策的核心？

可是，從特朗普的角度來看，他的「門羅主義」部署，在這次阿根廷中期選舉之中，可算是「旗開得勝」，賭了帳面上幾百億美元下去支持米萊而迅速勝利而歸。美國政府購入的十多億美元披索，如果此刻轉手賣出，更是一宗成功的外匯投機。

如果米萊的改革成功，2027年能夠連任的話，阿根廷到了2030年代初還將是親美政權的天下。

這並不是特朗普「門羅主義」政策首次旗開得勝。他上任之初聲言要收回巴拿馬運河的威脅，如今已經導致巴拿馬政府正式向該國最高法院提出撤銷長實對運河兩個港口的經營權。無論訴訟成功與否，這已經顯示出巴拿馬還是美國的後花園，可算是特朗普「門羅主義」政策的首勝。

如今，特朗普最專橫的外交政策幾乎全都集中在美洲。

委內瑞拉門前的加勒比海面臨美國大軍壓境，連最先進的福特號航空母艦戰鬥群也正從歐洲開來。一艘美軍驅逐艦已經停在離委內瑞拉只得十多公里距離的島國特立尼達和多巴哥（Trinidad and Tobago，又譯千里達及托巴哥）。B-2、B-52戰略轟炸機、各式無人機、軍用直升機在委內瑞拉附近頻繁活動。特朗普政府很明顯正在以打壓毒品走私為由不斷加大對於馬杜羅（Nicolas Maduro）政府的軍事施壓，務求政權更替，換上由剛剛獲頒諾貝爾和平獎的馬查多（Maria Corina Machado）實然領導的親美政府。

特立尼達和多巴哥（Trinidad and Tobago，又譯千里達及托巴哥）離委內瑞拉僅十餘公里。（Google Map）

而特朗普的「反毒戰爭」也燃燒到鄰國哥倫比亞。該國的左翼總統佩特羅（Gustavo Petro）9月已被美國撤銷簽證。其後，佩特羅也因為批評美軍在加勒比海擊沉販毒小船而遭到美國叫停對哥倫比亞的援助。佩特羅本人亦因此受到美國制裁。特朗普更把他稱之為非法毒品領袖。

佩特羅早在本年6月就曾點名美國國務卿魯比奧（Marco Rubio），指後者密謀推翻其左翼政府－－如今此番言論似乎逐漸變成現實。

拉丁美洲也不是特朗普「門羅主義」的唯一關注點。在出發到亞洲之際，特朗普就叫停同加拿大的貿易談判，甚至威脅對加拿大再加10％關稅。他的理由竟然是安大略省長福特（Doug Ford）利用美國共和黨前總統列根（Ronald Reagan）批評關稅的言論來設計反關稅廣告，在美國職棒世界大賽的時間播放。

從貿易以至地緣政治的角度來看，用關稅來威脅加拿大是毫無理由的舉動。但從「門羅主義」的角度來看，由美國出手懲罰「不聽話」的美洲國家就是美國的權利，作為美國總統，特朗普不喜歡這一個廣告，當然就有「理由」出手教訓一下加拿大。

2025年10月27日，美國總統特朗普（Donald Trump）搭乘空軍一號前往日本東京，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）站在他身旁。（Reuters）

從美國戰略定位的歷史來看，門羅主義其實是針對歐洲的孤立主義的變奏。這種思想一方面主張歐洲不要插手美洲事務，美洲要由美國話事，另一方面也主張美國不要插手歐洲事務，歐洲人的事由歐洲人自己解決。

這種歷史維度的解讀也能解釋為何特朗普一方面熱衷出錢出力干預美洲他國內政，另一方面則試圖從俄烏戰爭中抽身。

同樣的邏輯，也許能延伸到亞洲。如果韓國APEC「習特會」能讓中美關係進入一段能讓特朗普滿意的長久穩定期，特朗普政府會否進一步減少干預印太事務呢？在中美競爭主導國際政治的大背景之中，美國退出印太看起來是空中樓閣。但特朗普的行事往往不拘泥於既有框架。特朗普的「門羅主義」看起來只關乎美洲國家，卻未必沒有可能是下一波全球地緣政治大洗牌的開端。