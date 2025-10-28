特朗普訪日視察美軍核動力航母　強調美日同盟　日揆：加強防衛力

在日本首相高市早苗的陪同下，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周二（10月28日）乘搭直升機抵達日本神奈川縣橫須賀市的美國海軍橫須賀基地，視察核動力航母「喬治·華盛頓」號。特朗普在航母上演講，並邀請日本首相高市早苗上台，強調說「美日同盟是全球最卓越關係」，高市早苗則指將從根本上加強防衛力。



特朗普（左）與高市早苗（中）2025年10月28日抵達日本神奈川縣橫須賀市的美國海軍橫須賀基地（Reuters）

日媒認為，特朗普視察核動力航母此舉意在彰顯威懾力，以牽制不斷增強海軍力量的中國。

特朗普在演講時指，日美同盟是全球最卓越的關係，是太平洋和平與安全的基石。

高市早苗則稱將「從根本上加強防衛力，為地區和平穩定作貢獻」。

橫須賀基地是負責管轄印度太平洋地區的美海軍第七艦隊的據點，鄰近的海上自衛隊橫須賀基地則設有自衛艦隊司令部等海自的核心功能。

共同網指，部署在橫須賀基地的「喬治·華盛頓」號被視為「美國實力的象徵」。

在28日較早時候，特朗普與高市早苗在東京元赤坂的迎賓館舉行會談，高市早苗指，希望與特朗普共同創建日美同盟新的黃金時代。兩方又簽署關於稀土、關鍵礦產等的文件。